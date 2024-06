Dne 11. července začne úplná uzavírka silnice č. III/22913 mezi Rakovníkem a Olešnou z důvodu opravy, a to až do 28. července. Uzavřena bude také v červenci silnice z Rakovníka na Křivoklát.

Řidiči jedoucí na Olešnou se budou muset vydat směrem na Kněževes, dále směrem na Chrášťany až dojedou do Olešné. Kamiony musí ještě dál, z Kněževsi až na karlovarskou silnici a pak odbočit na Chrášťany.

Dne 24. června začala uzavírka silnice č. 227, která vede z Rakovníka směrem na Křivoklát. Důvodem je oprava povrchu v úseku od osady Rakovník, Haná (od vjezdu do lesa za osadou) až po křižovatku se silnicí č. III/2273 (samota Děvín). Objízdná trasa povede přes silnici 237 - Horáckou Lísu, případně se dá jet také jiným směrem, a to přes Pavlíkov. Uzavírka potrvá do 10. července. Od prvního července až do 4. srpna bude také uzavřena silnice 201 vedoucí od silnice 236 směrem na Křivoklát. Řidiči jedoucí ze Zbečna tak budou muset využít objízdnou trasu před Nový Dům.

Již delší je uzavřena silnice č. III/2279 v katastru Nesuchyně, rovněž z důvodu výstavby kanalizace a ČOV a práce potrvají do konce srpna. Objízdná trasa je po silnici č. III/2279 z obce Nesuchyně přes obec Milostín až Povlčína ke křižovatce se silnicí č. III/2278. Po silnici č. III/2278 se vydají řidiči do Svojetína ke křižovatce se silnicí č. II/227 a po této silnici budou pokračovat až ke křižovatce se silnicí I/6. Po této silnici až ke křižovatce se silnicí III/2279 a po této silnici zpět do obce Nesuchyně.

Zcela uzavřena je do konce roku také silnice č. III/2211 vedoucí z Hořesedel do Velké Černoci, neboť se pracuje na opravě mostu a přeložky silnice. Objízdná trasa vede z obce na křižovatku se silnicí č. I/6. Po silnici č. I/6 ke křižovatce se silnicí č. II/227. Odtud po silnici č. II/227 směrem do Svojetína, dále přes Velkou Černoc do Hořesedel.

Přes objížďku se dostanou řidiči směřující do Děkova z Karlovarské silnice. Pracuje se na mostě na silnici č. 2217, a to až do konce února příštího roku, a tak je třeba jet přes Hořovičky a Vrbice.

Od dubna do října je uzavřena také silnici třetí tříd č. 20212, která spojuje Zbečno s Újezdem nad Zbečnem. I zde se opravuje Masarykův most. Řidiči si najedou poměrně dost kilometrů, musí jet přes Křivoklát, Roztoky a poté odbočit směrem na Račice a následně znovu odbočit na Újezd.

Zcela uzavřena je, a to až do 31. března příštího roku obec Bukov, která se nachází poblíž spojnic I/6 a I/27 a do obce se lze tedy dostat z obou směrů, ovšem obec je jinak neprůjezdná.

Další uzavřenou silnicí je č. III/20114 v obci Velká Buková, a to z důvodu výstavby kanalizace a ČOV v obci. Práce budou probíhat až do 23. srpna tohoto roku. Objízdná trasa vede po „souběžné“ silnici č. III/20113.