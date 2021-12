V případě, že jsou žáci na distanční výuce, mají upravený rozvrh, který se více zaměřuje na hlavní předměty. „Naopak méně důležité předměty mají třeba jen jednou týdně, výchovy třeba úplně vypustíme,“ popsal Brabec.

Jeho kolega, ředitel rakovnické 1. základní školy Karel Folber si také povšiml, že učitelé jsou suplováním očividně přetíženi. „Vnímám to jako problém. A nemusí to být jen z důvodu karantén. Někdo chybí kvůli covidu někdo kvůli sezonním virózám a chřipkám. Za všechny tyto pedagogy se musí suplovat, navíc nepřispívá ani povinné testování v každém pondělí. Neboť v případě pozitivních záchytů se musí obvolávat rodiče a podáváme jim informace, jak to bude probíhat. Na rovinu říkám, že už všichni vyhlížíme prázdniny,“ neskrýval Folber.

Ten naopak kvituje, že odhalování pozitivních případů má sestupnou tendenci.

Podle ředitele lubenské základní školy Radka Vyskočila je na současné situaci nejhorší nejistota. „Nikdo neví, kdy se školy zavřou, musíme být připraveni na všechno. Navíc je trochu chaotické, že některé děti jsou nemocné, jiné v karanténě, a tak se špatně plánuje. Snažíme se učit co nejintenzivněji, jak to situace umožňuje,“ pronesl Vyskočil.

Hůře vnímají současnou výuku někteří rodiče. Třeba Zdenka Hayden, která je samoživitelkou a vedle svých dvou synů se musí starat ještě o nemocnou maminku, která je po třech mrtvicích a má leukémii. „Náročné to bylo už vloni a ne každý zaměstnavatel má pro paragrafy pochopení. Kluci byli doma prakticky pořád. V září si pak Honzík zlomil nohu, pak chytil angínu, následně virózu a zase byl nemocný. Nyní je v karanténě, starší Kuba má pro změnu angínu,“ popisuje Zdenka, jejíž starší syn chodí do 5. třídy 3. základní školy v Rakovníku, mladší do třetí. „Nyní mám paragraf, ale chodím zadarmo na dvě hodiny do práce, abych udělala to nejnutnější a pak musím rychle domů. Je to zoufalé. Mladší Honzík je naštěstí poctivý a dokáže to dohnat, ale Kuba to má na háku. Navíc je rozdíl i v přístupu učitelek. Je vidět, že se zhoršil a i mě už dochází trpělivost. K tomu se ještě hrozím, že až se vrátí do školy, zase se objeví někdo pozitivní a začne to znovu,“ posteskla si maminka.