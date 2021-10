Trvalého zajištění se mají dočkat nestabilní skalní masivy nad silnicemi druhé třídy u Berounky na Rakovnicku a Berounsku, jejichž stav je označován jako havarijní – s možným ohrožením pro provoz na silnicích pádem kamení či sesuvem zeminy. Z aktuálního rozhodnutí krajských radních plyne, že se konkrétně je dná o úseky silnic číslo II/116 (u Srbska a Hostimi) a II/201 (u Velké Bukové).

Skalní masiv na silnicí. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Jestliže však krajští radní zvedli ruce pro, ještě to neznamená, že zahájení sanačních prací už je na spadnutí. A nic příliš viditelného se nebude dít ani v řádu měsíců: pracovat přímo na skalách by se mělo v letech 2024–25. Nyní je na startu fáze takzvané investorské přípravy; mimo jiné je třeba navrhnout ideální řešení problému. Do té doby budou riziková místa kontrolována.