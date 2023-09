/VIDEO, FOTO/ Rakovničtí skauti slavili v sobotu dopoledne v parku před kostelem sv. Bartoloměje pět let od obnovení skautingu v Rakovníku.

Rakovničtí skauti oslavili v sobotu v parku pět let od obnovení skautingu v Rakovníku. | Video: Deník/Josef Rod

Rodiny s dětmi se během slunného dne vydaly společně se skauty na stezku za pokladem. Nechyběly ani lukostřelba, lakros, přetahování lanem, vyrábění z kůže či ukázková podsada.

Skauti oslavili v sobotu pět let od obnovení skautingu v Rakovníku:

Zdroj: Deník/Josef Rod

"Akci pořádáme již počtvrté, poprvé to bylo v roce 2018, tehdy ještě v mnohem menším měřítku. Dneska tu máme hlavní soutěžní stanoviště, které se prolíná časem a je zaměřeno na skautské století. Příchozí se seznámí s důležitými milníky, a to již od roku 1912, kdy skauting vznikl, až po současnost. Úkoly byly koncipovány tak, aby děti s rodinami vyzkoušely, co v dané době bylo důležité. Nechyběl ani doprovodný program," popsala Petra Kubíková, vedoucí skautského oddílu v Rakovníku, který se po obnovení rozrostl již na 110 členů.