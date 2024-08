V zapůjčeném objektu plánují skauti vytvořit prostor pro výchovnou práci s dětmi práci s dětmi, včetně vzdělávacího centra skautingu, na kvalifikační rozvoj činovníků a dětí v oblasti ochrany přírody, první pomoci, komunikaci, zapojení se do společnosti, finanční gramotnosti, ale i tradičních skautských dovedností a hodnot.

„Naší prioritou je bezpečnost, kvalifikovanost a zprostředkování smysluplného a pestrého programu dětem i ze sociálně slabších rodin," dodala Petra Kubíková.

Rakovničtí skauti dosud využívají suterén bývalého dětského oddělení Masarykovy nemocnice. Ovšem tyto prostory jsou pro stále se rozrůstající středisko malé, proto hledali větší zázemí. Na začátku roku jim město zapůjčilo budovu u hřiště „na Střelnici“. Stavba doposud sloužila jako sklad.

Rakovničtí skauti mají zapůjčený dům v Nerudově ulici.

Hlavní vedoucí střediska v únoru uvedla, že ani v tuto chvíli nepřestávají hledat větší prostory, kam by se do budoucna přestěhovalo kompletně celé středisko čítající nyní čtyři oddíly a 110 lidí. To se nakonec povedlo.

Nemovitost v Nerudově ulici skautům slavnostně předal do užívání radní pro oblast majetku a investic Středočeského kraje Libor Lesák. „Jsem moc rád, že se pro nevyužívaný krajský majetek našlo toto opravdu smysluplné využití a že můžeme podpořit organizaci, která se dlouhodobě věnuje výchově dětí a mládeže. Tato výpůjčka umožní skautům rozvíjet své aktivity a vytvářet přínosné programy pro děti z Rakovníka a okolí. Věříme, že vzorový skautský dům se stane místem, kde bude vládnout kreativita, vzdělávání a spolupráce, což jsou hodnoty, které Středočeský kraj dlouhodobě podporuje," vyjádřil se Libor Lesák.