Jak uvedla vedoucí rakovnických skautů Petra Kubíková, s nabídkou města jsou spokojeni, a to i proto, že mají budovu vypůjčenou zdarma. „Zaplatíme jen energie. Vytrhne nám to trn z paty, že můžeme rozdělit dvě party, které se nám v úterý a ve středu nevejdou v jeden čas do klubovny v nemocnici. Ovšem i tak je to malé. Objekt má přes 31 metrů čtverečních. Budeme kouzlit, co umíme, žádat město o svolení s vnitřní úpravou zdí, vybourat a zvětšit malé místnosti. Naštěstí máme v týmu architekta, který si s tím poradí. Bourací a stavební práce si chceme udělat co nejvíce svépomocí,“ přiblížila Kubíková.

Hlavní vedoucí střediska uvedla, že skauti ani v tuto chvíli nepřestávají hledat větší prostory, kam by se do budoucna přestěhovalo kompletně celé středisko čítající nyní čtyři oddíly a 110 lidí. „V dlouhodobém horizontu je to jeden z hlavních cílů současného vedení střediska - najít dostačující zázemí pro rozvíjející se skautské středisko, kde by každý oddíl měl svou vlastní klubovnu, společné sociální zázemí a tak dále,“ potvrdila Kubíková.

Již před časem měli skauti zájem o bývalé skautské středisko Okál nedaleko Bartoňského rybníka. Tento objekt byl ovšem v katastrofálním stavu a bylo nutné ho kompletně zrekonstruovat. V souvislosti s prodejem původně městských pozemků se tehdy rozhořela na zasedání zastupitelů velká diskuze.

„Skauti přišli s jakýmsi náčrtem na opravu, přičemž město by do ní muselo investovat do deseti milionů korun, aby pak budovu mohli skauti využívat. To většina zastupitelů neakceptovala, nemovitost se tehdy nedala využít ani na výstavbu rodinného domu, nebyla tam voda, je to v CHKO a bylo to tehdy komplikované. Mezitím přišel investor Pavel Klátil, který přednesl záměr, že zde vybuduje centrum u cyklostezky pro cyklisty a ostatní veřejnost a pozemky za příhodnou cenu pro město odkoupil,“ připomněl rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Vedení města následně v loňském roce nabídlo skautům dlouhodobě nevyužívané pozemky ve svahu naproti areálu psího útulku, a to formou výpůjčky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou na jeden rok s tím, že město zajistí na své náklady obnovení dodávky elektřiny a přívod vody a skauti provedou vyčištění pozemku a budou na své náklady zajišťovat údržbu pozemku a budovy. Skauti tehdy po delším rozmýšlení s podmínkami, které nabízelo město, nesouhlasili.

„Pozemek byl ve svahu a měl nepřístupnou cestu, ale to nám nevadilo. Problém byl s tím, že na dotaci, která byla nutná, bychom museli mít garantovaný dlouhodobý pronájem alespoň na patnáct let. Za takových podmínek, jaké stanovilo město, jsme nemohli souhlasit. Po investicích nás město kdykoliv mohlo vypovědět z areálu,“ vysvětlila tehdy odmítnutí skautů Kubíková.