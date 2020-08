/FOTOGALERIE/ Dobrou úrodu na úrovni dlouhodobého průměru očekávají letos rakovničtí chmelaři. Sklizeň právě začala, když kvůli červnovému chladnějšímu počasí je růst chmele o několik dnů opožděný. O jeho sklizeň se postarají kromě tuzemských i zahraniční pracovníci. Kvůli koronaviru ji doprovodí zvýšená hygienická opatření a u brigádníků z ciziny proběhnou testy na covid-19, když výsledek testu musí být z území ČR a nesmí být starší než čtyři dny.

Sklizeň chmele v Kounově. | Foto: Deník / Hoblíková Šárka

To například odradilo předsedu představenstva mutějovické společnosti Zem-Invest Zdeněk Rosa, kterému jinak jezdí brigádníci z Bulharska. „Máme obsazeno, ale máme brigádníky z Bulharska, se kterými jsme počítali. Ti zůstali doma, museli by dělat testy na Covid, což je docela složité. Pak může říci, že má koronavirus a zavřou to všechno. Máme tedy brigádníky přes agenturu. Jsou to sice Bulhaři, ale pracují tady v Česku a mají testy hotové. Ty pak doplňují lidé ze Slovenska,“ přibližuje Zdeněk Rosa, podle něhož jinak plod nevypadá špatně.