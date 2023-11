Někde už je jisté, že nebudou v provozu celé školy a školky, jinde zvažují částečné omezení provozu nebo podporu stávky odlišnou formou.

Uzavřeny budou například luženská základní i mateřská škola. „Měli jsme jednání se stávkovým výborem, a pokud se nic zásadního nezmění, uzavřeme základní i mateřskou školu včetně jídelny, rodiče tak budou mít jeden den děti doma,“ potvrdil ředitel luženské školy Michal Bok.

Uzavřena bude také kolešovická základní a mateřské škola. „Obdržel jsem informaci od stávkového výboru, že se do stávky zapojí všichni zaměstnanci školy i školky, takže žádné oddělení v pondělí 27.listopadu pro děti otevřeno nebude, zůstanou doma,“ konstatovala ředitelka Zuzana Krýsová.

Nálada ve škole je stávková

Zapojí se zřejmě i lubenské škola, ovšem její ředitel Radek Vyskočil zatím nemá jasno, o kolik oddělení půjde. „Nálada stávkovat je, ale teprve řešíme, zda zavřeme kompletně základní školu, nebo tu učitelé budou jen pro malé děti. Školka zřejmě nebude uzavřena vůbec. Ještě přesně nevíme, kolik zaměstnanců se do stávky zapojí, každopádně bych jich měla být většina,“ uvedl Vyskočil.

Pouze formálně podpoří stávku například řevničovská škola. „Souhlasíme se školskými odbory, ale nezapojíme se tak, že bychom přestali učit a zavřeli školu. Budeme v provozu, ale podporujeme záměr a cíle stávky. Nesouhlasíme se snižováním financí pro školy. Do této doby byla možnost tandemové výuky, dělat odděleně jazyky - v případě, že bude nedostatek peněz, nastane problém. Je to na úkor kvality výuky a možností, které dětem můžeme dát,“ poznamenal ředitel řevničovské školy Václav Řešátko.

Zatím nemají jasno v čistecké a mšecké škole či ve 2. základní škole v Rakovníku. „Vyčkáváme, jak se rozhodnou zaměstnanci, mám s pedagogickými i provozními zaměstnanci poradu. Jsme malá škola, takže se nás to určitě dotkne, každopádně definitivní rozhodnutí nechávám na nich,“ vysvětlila ředitelka školy a školky v Čisté Marie Kruntová.

Zdeněk Brabec, ředitel 2. ZŠ Rakovník, čeká na jednání zástupců stávkového výboru s učiteli. „Na poradě se někteří vyučující vyjádřili, že by do stávky šli. Ale až po jednání, nejpozději v pondělí, budeme vědět více,“ řekl Deníku Brabec.

Ředitel mšecké základní školy Bez hranic Milan Dvořák čeká na úterní schůzi ředitelů, které svolal ředitel 1. základní školy Karel Folber.

Ředitelé budou společně jednat

„Zatím nevím a předpokládám, že se na něčem domluvíme s kolegy. Já osobně přítelem stávek nikdy nebyl, protože nespokojených lidí ve státě je opravdu mnoho a všichni by chtěli přidat. Ale to, co se děje ve vládě nyní, se mi pochopitelně nelíbí, nejde ani o platy učitelů, ale především provozních zaměstnanců, asistentek a vychovatelek, a dále o totální ohrožení kvality výuky tím, že chtějí krátit hodiny a ubírat PHmax,“ vysvětlil Dvořák. (pozn. red. PHmax je maximální týdenní počet hodin vyučování v rozsahu podle rámcového vzdělávacího programu financovaný ze státního rozpočtu).

Sám Folber v pátek redakci Deníku sdělil, že škola se zřejmě do stávky nezapojí. „V tuto chvíli si myslím, že k uzavření školy nedojde a nebudeme sdělovat rodičům, aby si zajistili hlídání, což ale neznamená, že s argumentací odborářů nesouhlasíme, spíš naopak. Některé argumenty mi přijdou velmi logické, stejně jako kolegům,“ řekl Folber s tím, že zásah, jaký vláda chystá, je podle něho nekoncepční a hrozí, že velmi zasáhne kvalitu vzdělávacího procesu.

„Nelíbí se mi, že dochází ke zmrazení nebo dokonce ke snížení platů nepedagogických zaměstnanců, když už tak mají školy problémy s obsazením těchto míst. Pro některé školy je to zásadní problém, protože stávající PHmax využívají naplno. Dělí spoustu hodin, pokud mají prostor, na menší skupiny, případně realizují tandemovou výuku. Zařídily se tak, jak jim to stávající PHmax umožnil, a teď jsou za to trestány. Musely by se vrátit k více naplněným třídám, menší individualizaci, případně i ke zrušení tandemové výuky, a to rozhodně není krok správným směrem,“ dodal Folber.