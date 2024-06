"Na základě jednání ředitelů škol došlo k úpravě školního roku. Žáci budou mít prázdniny tři měsíce, neboť se budou vyměňovat nosné trámy nahoře v podkroví a není úplně bezpečné, aby v budově někdo byl. Náhradní učebny jsou domluveny s 2. základní školou a výuka bude probíhat i v knihovně. Pan ředitel Folber si to nějakým způsobem domluvil s našimi odbory a s panem ředitelem Brabcem z druhé základní školy, takže nebylo potřeba úplně zasahovat a hledat další možnosti," poznemenal starosta města Luděk Štíbr a poukázal na to, že původně byly ve hře i jiné prostory pro přechodné vyučování. "Mluvili jsme i o budově družiny na 3. základní škole, což byl úplně první plán. Vzhledem k tomu, že škola je úplně na druhé straně města, bylo by to složitější. A to i s docházkou učitelů, kteří by museli po vyučovací hodině v Martinovského ulici spěchat rychle nahoru, takže to úplně nešlo logisticky vymyslet," vysvětlil starosta města Luděk Štíbr.