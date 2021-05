Na čtvrteční anonymní hrozbu blíže neupřesněným útokem, jemuž by v pátek 7. května měla čelit zatím blíže neznámá školka v České republice, reagovaly zpřísněnými bezpečnostními opatřeními nejen školky, ale i rodiče, kteří pokud mohli, zanechali svoji ratolest doma.

Jak přiznala ředitelka MŠ Vinohrady v Rakovníku Irena Bartoníčková, hned po zveřejnění informace o možném útoku na internetu jí začal drnčet telefon a projevilo se to následně i na docházce dětí, která je výrazně slabší než oproti běžným dnům. „Rodiče mi volali a ptali se, jak budeme zabezpečení a jestli budeme dostatečně zajištění. Školu máme zamčenou, nikdo se sem nedostane, když někdo zazvoní, chodíme to ověřit ke dveřím. Vždycky při přebírání dětí je tam jeden člověk, který má vše na starosti a cizího člověka nepustí. Děti budou dnes pouze v budově. Více pro to udělat nemůžeme,“ konstatovala ředitelka, která přiznala, že vyděšená byla i ona sama.