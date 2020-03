ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Mateřské školky mohou v současnosti pečovat o maximálně patnáctičlenné skupiny dětí. Do většiny školek ovšem v posledních dnech docházelo pouze minimum dětí, a tak zřizovatelé po domluvě s vedením školek přistoupili v řadě případů k dočasnému uzavírání. „Vzhledem k tomu, že v pondělí bylo v mateřské škole u Lesíka jen sedm dětí, rozhodl se krizový štáb města uzavřít i čtvrtou mateřskou školu u Lesíka. Nikdo z rodičů těchto sedmi dětí nepracuje ve zdravotnických, sociálních, bezpečnostních službách,“ vysvětluje starosta například Nového Strašecí Karel Filip.

Po dohodě se zřizovatelem, tedy obcí, rozhodly o uzavření mateřských školek například také ředitelky Marie Kruntová ze ZŠ a MŠ Čistá, Petra Šípová z MŠ Ruda či Libuše Bulantová, ředitelka ZŠ a MŠ V Zahrádkách Roztoky, a to od 17. března do odvolání. Od úterý je provoz školky omezen také v MŠ Křivoklát nebo v MŠ Svojetín, od středy v Mateřské škole Městečko. Oráčovská mateřinka bude uzavřena od pátku, tedy 20. března. S největší pravděpodobností od pondělí bude uzavřena také škola v Jesenici. „Zhodnotili jsme, že do školky nedochází tolik dětí a jejich rodiče až tolik nepotřebují mít je ve školce, proto školku v pondělí nejspíš uzavřeme a uvidíme, zda se k nám po nařízení z kraje opět nějaké děti neumístí,“ naráží Petr Koníř, ředitel ZŠ a MŠ Jesenice, na krizové řízení pro školy z roku 2015. ZŠ a MŠ Jesenice je vedle ZŠ Nové Strašecí a 3. ZŠ Rakovník jednou ze tří školských zařízení okresu Rakovníku, určené pro děti rodičů z integrovaného záchranného systému.

Otevřená bude zatím mateřská škola v Lubné, ač do ní v posledních dnech děti nezavítaly. „Domluvili jsme se zřizovatelem obce, že školka bude pokračovat, ač je pokles samovolný. V případě, že rodiče budou chtít své dítě do školky umístit, jsou učitelky na děti připravené,“ potvrzuje ředitel ZŠ a MŠ Lubná Radek Vyskočil.