Také v rakovnické 2. základní škole šetří. „Máme omezen provoz, od kdy do kdy se topí, v závislosti na teplotách. Před měsícem se dalo šetřit více, teď je to při nižších venkovních teplotách náročnější. Dříve jsme měli interval od šesti do půl desáté, nyní jsme ho museli prodloužit,“ vysvětlil ředitel školy Zdeněk Brabec.

Kompromis mezi zimou a šetřením

Také na dvojce se některé třídy vytápějí hůře a jiné lépe, podle toho, v jaké části školy se nacházejí a zda jsou rohové nebo sousedí s jinými učebnami. „Horší je to také v kabinetech pod střechou, ale snažíme se o kompromis, abychom šetřili, ale lidé tam netrpěli zimou,“ dodal Brabec.

Ve 3. základní škole se topí ráno a poté v poledne. „Upozornili jsme rodiče, že budou úsporná opatření. Dětí tedy nechodí nalehko. Ale pokud si někdo stěžuje, že je mu chladněji, přitopíme,“ uvedl ředitel školy Jan Křikava.

V novostrašecké základní škole byla podle ředitele Petra Chocholy snížena teplota na chodbách zhruba o dva stupně, ve třídách ale pouze minimálně.

Čistecká škola zachovala ve třídách stejnou teplotu jako dříve a zůstává na jednadvaceti stupních. „Pouze na chodbách, v šatně a v tělocvičně jsme teplotu snížili, jak nám to umožňuje nová příloha vyhlášky. Nemáme ale žádné radikální opatření. Chceme, aby se tu děti cítily dobře a nemusely být v mikinách,“ uvedla ředitelka školy Marie Kruntová.