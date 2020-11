Škola pojede v klasickém rozvrhu za dodržení hygienických opatření. „Každá třída je v jiném patře, děti se tak nebudou potkávat,“ dodala ředitelka. Problém je ale ve školní družině. Mají zde jen jednu třídu, tak bude moci být otevřena pouze pro druháky. „Pro prvňáky družinu z organizačních důvodů nejsme schopni zajistit,“ uvedla Kruntová.

V případě, že by některé děti byly nuceny zůstat doma, budou učitelky využívat prvky distančního vzdělávání. „Budou jim zadávat úkoly nebo s nimi budou komunikovat online v rámci individuálních konzultací,“ doplnila ředitelka.

Žádné velké potíže neočekávají s nástupem prvňáků a druháků ani v 2. základní škole v Rakovníku, kde bude klasicky v provozu školní jídelna i družina. „Do jídelny budeme prvňáčky vodit do Mateřské školy V Parku a školní družinu pro šest homogenních skupin jsme schopni zajistit,“ ujistil ředitel Zdeněk Brabec.

Radost z návratu dětí má i ředitel 1. ZŠ Rakovník Karel Folber, neboť právě prvňáci a druháci jsou podle něj distanční výukou nejvíce postižení. Stejného názoru je i ředitel novostrašecké základní školy Petr Chochola.

Na školách teď hlavně řeší organizační věci. Ředitel lubenské školy Radek Vyskočil ale očekává komplikace pouze v případě, že by zůstaly některé děti doma. „Hybridní výuka není jednoduchá, učitel si musí vše dobře zorganizovat, aby část hodiny komunikoval se žáky a pak dával samostatnou práci. Pořád se to snažíme modifikovat. Asi trochu omezíme rozvrh, protože spousta učitelů zůstává doma a nebude k dispozici,“ sdělil.

Na problém, který musí školy, a hlavně učitelé vyřešit a připravit se na něj upozornil ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec Milan Dvořák. „Vítám, že se děti vrátí do školy, ale už nikdo neřeší, že třeba učitelka angličtiny bude učit druhou třídu, a přitom mít online výuku ještě ve třetí či čtvrté třídě. Dopoledne má učit prezenčně, pak se věnuje individuální přípravě a plánům a nakonec se věnovat distanční výuce. Ale budeme si s tím muset nějak poradit,“ pronesl Dvořák.

Rodičům se nezamlouvají roušky

Někteří ředitelé už narazili na to, že se rodičům moc nelíbí představa, že jejich potomci mají celou výuku nasazenou roušku či respirátor. „Vím, že některým rodičům bude vadit povinnost nošení roušek nebo se budou obávat, že se dítě nakazí a přenese nemoc domů. Už mě kvůli tomu řada z nich kontaktovala, ale snažila jsem se jim vysvětlit, že je to nezbytné a věřím, že to pochopí,“ sdělila ředitelka školy v Lužné Jaroslava Pechová.

A v samotných rodičích se pocity perou. Na jedné straně vítají návrat do škol, na druhé nechápou nošení roušek při výuce. Nakonec ale u všech oslovených radost z otevření škol vyhrává. „Povinnost roušek bohužel neovlivním, ale abych dceru nechala doma, to bych ničemu nepomohla. Potřebuje pravidelnost jako sůl,“ prohlásila Veronika Svobodová, jejíž dcera chodí do druhé třídy.

Povinné nošení roušek se nelíbí ani mamince druháka Filipa Lucii Novotné ze Šanova. A nesouhlasí s ním ani Veronika Bláhová z Lubné, která má dvě děti, jedno v první a druhé ve čtvrté třídě. „Rozhodně s výukou s rouškami nesouhlasím, ale beru jako přínos, že děti do školy mohou chodit a učit se s učitelkou,“ uvědomuje si maminka.

Ani Klára Majerová, jejíž dcera Ema navštěvuje druhou třídy v šanovské škole, nepovažuje stav za ideální, ale otevření škol ji potěšilo. Navíc i její dcera se do školy prý velice těší. „Byla bych ale moc ráda, kdyby se podařilo vykompenzovat čas strávený v rouškách také venkovními aktivitami,“ konstatovala maminka.