Epidemiologická situace není na přelomu srpna a září vůbec příznivá, což vnímají i ředitelé základních škol. Proto se již s předstihem připravují na situaci, kdy by mohlo opět dojít k distanční výuce. Například ve Mšeci zavedli cvičné hodiny pro žáky, kteří si s distanční výukou na jaře neporadili.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Podle manuálu české školní inspekce mapujeme, jak děti zvládaly distanční výuku a víme, že řada dětí učivo nezvládla, najdou se takoví, kteří nedělali vůbec nic a nebyla to jen otázka toho, že neměli počítač, prostě se jim nechtělo. S těmi, co mají rezervy tedy budeme pracovat ještě dopoledne distančně, abychom dohnali to, co se dohnat dá,“ potvrzuje ředitel školy ZŠ a MŠ Bez hranic Mšec Milan Dvořák.