Prostranství u rakovnického muzea a Pražské brány rozdunělo základní kolo středočeské Skutečné ligy. Jedná se o soutěž hudebních skupin v živém hraní, které se zúčastnila i domácí kapela z rakovnické ZUŠky - The Smallpeople.

Základní kolo středočeské Skutečné Ligy 2021 před rakovnickým muzeem. | Foto: Deník/Josef Rod

Středočeská skutečná liga již 16 let pomáhá kapelám s jejich zviditelněním a navázáním kontaktů s organizátory a promotéry hudebních akcí, a to napříč všemi kraji. V Rakovníku vystoupilo celkem deset amatérských skupin, konkrétně D4MN, Doggybag Band Praha, Amonit, Alocation, Madam Royal, Back to Roots, The Midnight Thunder, již zmínění rakovničtí The Smallpeople, Stoned Toad a ROCKSANA.