Koncem ledna projednají Rakovničtí v sále Kulturního centra Rakovník návrh nového územního plánu. Ten původní je již více než dvacet let starý, navíc „brzdí” nejen městské investice, ale také rozvoj některých firem. Připomínky k návrhu mohou podávat nejen majitelé dotčených pozemků či staveb, ale také obyvatelé města. Informoval o tom Jiří Cafourek, mluvčí rakovnické radnice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Vedení rakovnické radnice původně předpokládalo, že nový územní plán zastupitelé schválí do konce loňského roku, starosta města Rakovníka Luděk Štíbr pak sdělil, že jelikož se jedná o významný dokument pro další rozvoj města, svolal by i klidně mimořádné zasedání zastupitelů. To se nakonec nestalo. Návrh nového územního plánu bude s veřejností projednán 29. ledna od 16 hodin na hlavním sále kulturního centra.