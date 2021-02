Sněhová nadílka potěšila děti, ale způsobila množství nehod

/FOTOGALERIE/ Příval sněhu, který v noci na pondělí zasypal celou republiku, přivodil řidičům nemalé problémy. V příkopech skončily desítky aut, nákladní automobily uvízly ve sněhových závějích. Cesta z Rakovníka do Prahy trvala místo obvyklé tři čtvrtě hodinky i čtyřnásobné množství času a řada lidí tak do zaměstnání nedojela včas. Radost měly naopak děti, ty si mohly dopřát zimních radovánek, a to i v Rakovníku, kde si běžně sněhu moc neužijí.

Také Rakovník zahalil sněhový kabát. | Foto: Deník / Josef Rod

Sociální sítě již od brzkých ranních hodin zavalily komentáře, které upozorňovaly na dopravní nehody, ale také na neprůjezdnost mnoha silnic. „Potřebovala jsem jet z práce domů do Rakovníka, ale výlukový autobus, který měl z Jesenice do Šanova dorazit po jedenácté, vůbec nepřijel. Ani další po půl jedné - až po stížnosti občanů přijel kolem jedné hodiny, prý byla na Jesenicku nějaká bouračka,“ popsala svoji zkušenost jedna z učitelek v šanovské mateřské škole. Silničáři se od noci nezastavili, napilno měli hasiči i policisté. „Do čtrnácté hodiny jsme měli nahlášeno na Rakovnicku asi deset událostí, i když se samozřejmě řada dalších obešla bez naší asistence. Většinou nešlo o nijak závažné události. U Lužné třeba zapadl kamion, ale žádná z nehod nebyla vážnějšího charakteru,“ sdělil v pondělí krátce po 14. hodině mluvčí HZS Středočeského kraje Petr Svoboda. Sněžení přineslo kolaps. Kalamita zastavila příměstské autobusy, stály i vlaky Přečíst článek › Přerušení provozu se nevyhnula ani dálnice D6. U Řevničova totiž zapadl sypač, který posléze vyprošťovali hasiči a dálnice byla na nějakou dobu uzavřena. „Když jsem se informovala na dopravním oddělení, kolik nehod máme, nebyli mi to schopni ani spočítat, protože nevěděli, kam vyjet dříve. Vůbec nestíhali, operačnímu důstojníkovi každou minutu zvonil telefon,“ popsala pondělní sněhovou šlamastiku mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová, která ráno z Rakovníka do Prahy dorazila až za tři hodiny. „To už se mi dlouho nestalo, abych dálnicí projížděla čtyřicetikilometrovou rychlostí. Byla to doslova kalamita,“ podělila se s osobní zkušeností. Ve městech byla situace o něco klidnější, ve sněhu uvízlo pouze několik kamionů v Rakovníku. Podle jednatele Údržby městských komunikací Rakovník Dušana Godeši se zatím nejedná o abnormálně krutou zimu. VIDEO: Česko potrápil sníh. Na dálnici byly kolony, některé spoje nevyjely Přečíst článek › „Sněhu napadlo více, ale pořád to má standardní průběh. Vše, co máme k dispozici, je od ranních hodin v terénu a odklízí. Samozřejmě nemůžeme stihnout všechno během dopoledne, takže k vedlejším komunikacím se dostaneme až později,“ uvedl jednatel společnosti ÚMK Rakovník, která měla v pondělí v terénu pět sypačů, tři traktory a čtyři ruční posádky. Také Technické služby v Novém Strašecí byly v terénu od ranních hodin, ani zde se ovšem nejednalo o kalamitní stav. „Samozřejmě je tato zima na srážky mnohem silnější, loni jsme skoro nevyjeli, ale kalamita to ještě není. V terénu mám dva traktory, multikáru a ruční sypače a stíháme. Akorát nám dělají problémy zaparkovaná auta, která nám úklid značně komplikují,“ konstatoval jednatel Stanislav Zahálka.

