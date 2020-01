Socha rudoarmějce se na náměstí nevrátí

Novostrašečtí hledají nové místo pro umístění sochy rudoarmějce. Ta byla až do dubna součástí Komenského náměstí, poté co jí neznámí vandalové urazili kladivem hlavu, putovala do depozitáře. Opoziční zastupitel Pavel Adelt pak navrhoval, aby se socha do města již nevracela.

Pohled na část Komenského náměstí se sochou rudoarmějce. | Foto: Deník / Hoblíková Šárka