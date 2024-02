Za župu Budečskou, pod kterou spadají jednoty na Rakovnicku, na mimořádné jednání v Praze pojede Peter Szenasy, mj. také starosta Sokola Křivoklát. Starosta župy Budečské celou záležitost označil za šokující. „Myslím, že je to pro nás smutná doba. Je to docela šokující, ale vedení nechce, aby informace šly do médií z důvodu vyšetřování. Postupně se dozvídáme od různých zdrojů, co se děje, a rozhodně to nejsou radostné zprávy. Myslím si, že sokol se potřebuje vrátit ke svým principům a znovu budovat důvěru, aby nebyl poznamenán touto kauzou.,“ poznamenal Szenasy.

Spartakiádní tribuna na SK šla k zemi. Nová montovaná vyjde na 5 milionů

Ten je názoru, že by starostka Hana Moučková měla odstoupit ze své funkce. „Říkám to od začátku. Musí si to vyhodnotit sama a byl bych velice nerad, abychom my museli na výboru někoho odvolávat, přišlo by mi to takové nesokolské. Je to citlivá věc, chápu, že i naši lidi pořádně neví, jak s tím nakládat. Něco takového jsme jako Sokolové ještě nezažili. V Praze si 9. března řekl bych, vypereme špinavé prádlo a právě zde by měla očista sokola začít,“ doplnil.

Zprávou o zpronevěře byl zaskočen i starosta rakovnického Sokola Josef Helebrant, který si rovněž přeje odstoupení vedení. „Vzhledem k tomu, že je přímo odpovědná, tak by z toho nějakou odpovědnost měla vyvodit sama. Zvlášť proto, že se jednalo o člověka, který jí byl velmi blízký,“ pronesl Helebrant a dále doplnil, že chod rakovnické jednoty zpronevěra desítek milionů v zásadě neovlivní. „Každá jednota si hospodaří na sebe. My máme svoje účetnictví a všechno tak, jak to má být. Ale samozřejmě je to nepříjemné pro celý Sokol,“ konstatoval.

Také Tomáš Kočovský, starosta olešenského Sokola si přeje odstoupení starostky. „Určitě by měla odstoupit, více se k tomu raději nehodlám vyjadřovat,“ sdělil Kočovský.

Stejného názoru je i starosta milostínského Sokola Martin Janoušek. „Nyní tuto záležitost právě řešíme a snažíme se o to, že pokud nezvolí rezignaci sama, tak aby byla odvolána,“ řekl.

Šestnáctiletý talent Ondra Berti chce vydat svoji první knihu Plameny na moři

Jediný Jiří Lucky, starosta rynholecké sokolské jednoty, nemá z oslovených starostů v této záležitosti jasno. „Tento problém jsem zaregistroval pouze okrajově. Viděl jsem jen nějakou reportáž v televizi, jinak ale vůbec nevím o co jde. Nemám žádné další informace a proto se k tomu více nevyjádřím,“ uzavřel.

Mohlo by vás zajímat: Kruhový objezd u Nového Strašecí už má svou finální podobu