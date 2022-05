"Až na školku Šamotka jsou tady všechny rakovnické školky. Děti z ní si zasportují 25. května s mimorakovnickými školkami, neboť nyní bychom to organizačně vzhledem k počtu dětí nezvládli. Bylo tu zhruba sto padesát dětí z prostředního ročníku, protože v září bychom akci chtěli zopakovat znovu, aby se jim to opět přiblížilo a zkusily najít nějaký sport. Nejen ty, co nesportují, ale i ty, co třeba s nějakým sportem skončily. Vše je zaměřené na kolektivní sporty," přiblížil Petr Vecka.