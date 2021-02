Na základě rozhodnutí vlády se Městský úřad v Rakovníku od pondělí opět otevřel veřejnosti v klasických úředních hodinách. Z důvodu nemoci a karanténních opatření na správním odboru a obecním živnostenském úřadě je ale až do pátku uzavřena agenda občanských průkazů a cestovních dokladů.

Rakovnická radnice. | Foto: Deník / Miroslav Elsnic

Úřední hodiny radnice jsou jinak opět tradičně po, st, pá od 8:00 do 17:00 hodin. Poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník. U zadního vchodu do budovy radnice byla navíc umístěna schránka, do které lze vkládat podání, na která nepotřebujete potvrzení z podatelny. Vzhledem k mimořádným krizovým opatřením žádá radnice občany, aby omezili osobní návštěvu budov a kanceláří Městského úřadu v Rakovníku pouze na nezbytně nutné případy.