Od listopadu by měl být úsek o délce 560 metrů opět průjezdný.

Silnice u čistírny projdou rekonstrukcí

Od posledního srpnového dne je zcela uzavřen most č. 15 u čistírny odpadních vod v Rakovníku, a to z důvodu provádění stavebních prací. Firma Viamont zde totiž rekonstruuje komunikaci na mostu, ale i přilehlé komunikace. Uzavírka potrvá až do 16. září.

Úplná uzavírka v Lodenici byla o měsíc prodloužena

Kilometrový úsek silnice třetí třídy č. 2377 v obci Lodenice bude z důvodu výstavby třetí etapy kanalizace v Lodenici, která započala v červenci, zcela uzavřen až do posledního zářijového dne. Původně měla úplná uzavírka trvat do konce prázdnin, ale nakonec byla o měsíc prodloužena. Poté bude následovat částečná uzavírka, která potrvá zhruba měsíc, tedy konce října.

Příčinou řidiči týden neprojedou

Komplikovat dopravu bude rovněž uzavírka silnice č. 111229 u obce Příčina, kde se bude opravovat železniční přejezd. Obec bude zcela neprůjezdná od 5. do 9. září a řidiči, kteří se z Rakovníka vydají směrem na Kralovice, budou muset jet po objízdné trase, která povede obcemi Senec, Hvozd, Malinovou, Krakov, odkud se vydají směrem na Zavidov a opět se napojí na hlavní silnici.

Mnohem větší okruh budou muset absolvovat řidiči kamionové dopravy nad šest tun, kteří z Rakovníka vyjedou směrem na Kněževes, dále pojedou po silnici č. I/6 přes Hořesedly, Hořovičky, následně odbočí na silnici č. I/27, po ní přes Jesenici, Žďár, Vysokou Libyni dojedou až do Kralovic.