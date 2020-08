„Muž se podrobil i lékařskému vyšetření na odběr biologického materiálu a nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí až jeden rok,“ doplnila policistka Michaela Richterová.

Při vyjíždění z parkoviště Jednoty nedal přednost

Škoda za zhruba 150 tisíc korun. Takový je následek čtvrteční dopravní nehody, která se stala dopoledne v obci Hořovičky. Došlo k ní tak, když třiaosmdesátiletý muž vjížděl se svým osobním vozem Škoda Fabia z místní Jednoty a při vjíždění na hlavní silnici I/6 nejspíš nedal přednost v jízdě vozu Audi Q7, který řídila pětačtyřicetiletá řidička jedoucí od Karlových Varů směrem na Prahu. „U obou řidičů byly provedeny dechové zkoušky na přítomnost alkoholu, které byly negativní a ke zranění osob naštěstí nedošlo,“ přiblížila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Lány jsou kvůli opravám silnic z části neprůjezdné

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje začala 12. srpna opravovat Berounskou a Lesní ulici v Lánech a úsek mezi Lány a Ploskovem. Z důvodů stavebních prací při provádění opravy vozovky v termínu od 12. srpna do 31. srpna je zrušena bez náhrady autobusová zastávka Lány, Lesní. Objížďka není zřízena. Ti, kteří se vydají z Rakovníka i Křivoklátu přes Lány na Žilinu, neprojedou ulicemi Lesní a Berounskou, ani úsekem silnice II/116 mimo zastavěné území obcí (obec Lány – Ploskov) a budou muset zvolit objízdnou trasu přes Slovanku, Tuchlovice a Kamenné Žehrovice. Vjezd k nemovitostem bude majitelům v době přípravných stavebních prací umožněn, omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu v době pokládky nového asfaltového povrchu.

Z Rakovníka do Strašecí povede objízdná trasa

Ve dnech 24. srpna až 28. srpna bude zcela uzavřena část silnice č. II/237 v katastru obce Lužná, a to z důvodu opravy obrusné vrstvy asfaltového krytu komunikace. Objízdná trasa pro rezidenty z lokality U Vodojemu a Panina Zahrádka v obci Lužná bude vedena ul. Panina Zahrádka, ul. Havlíčkova směrem do ul. Čsl. armády. Ostatní osobní vozidla, autobus a dopravní obsluhy, které pojedou z Rakovníka do Nového Strašecí budou muset vjet do boce Lužná po silnici č. 2371, dále se napojí na silnici č. III/22915, která vede z Lišan a odtud se napojí zpět na silnici č. II/237. Tato objízdná trasa je obousměrná. Objízdná trasa pro nákladní dopravu do 15t bude vedena po silnici č. II/229 Rakovník Lišany s napojením na silnici č. I/6 směr Krušovice Řevničov Nové Strašecí, a to obousměrně. Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 15t bude obousměrně vedena po silnici č. II/227 Rakovník Kněževes s napojením na silnici č. I/6 směr Krupá Krušovice Řevničov Nové Strašecí.

V Lišanech se bude měřit rychlost

Obec Lišany se připojí k dalším obcím v okrese či v celé České republice a i zde v nejbližší době vyrostou ukazatele rychlosti, které by měly posloužit k větší bezpečnosti silničního provozu. „Musíme tam přivézt elektriku a připravit to. Až to budeme mít hotové, tak nám je firma přijede nainstalovat. Do této chvíle jsme žádné ukazatele neměli, tak doufáme, že povedou k větší opatrnosti řidičů a dodržování rychlosti v obci,“ věří starostka obce Lišany Dana Medřická.