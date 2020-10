Opravy provedla firma Renzafas za téměř 400 tisíc korun bez DPH. Kromě toho nechal ředitel domova Alexandr Krško v jeho areálu vysadit v průběhu letošního roku deset nových stromů. Realizace byla hrazena z prostředků Státního fondu životního prostředí.

Se zápachem bojují chemií

V Novém Strašecí se letos usilovně pracuje na výstavbě kanalizace a některé občany trápí zápach již z ní. „Co se týče lokality v okolí ulice Čelechovická, v současné době je zde instalováno technické zařízení – síran železitý způsobuje vyvločkování nepříjemných látek, které odcházejí vzduchem. Příští týden přijede firma a bude dávkovat chemii také do kanalizace vedoucí do Pecínova a až uvidíme, jak se to ujme, poté budeme pokračovat i v dalších lokalitách,“ uvedl místostarosta města Jan Bureš.

Rakovnická knihovna dočasně mění výpůjční dobu

Městská knihovna Rakovník se rozhodla pro dočasnou úpravu půjčovní doby. Od středy 14. 10. je provozní doba v půjčovnách knihovny a v informačním centru upravena následovně: V oddělení pro dospělé a dětské oddělení v pondělí a středu od 9 do 17 hodin, v úterý a pátek od 9 do 14 hodin, ve čtvrtek je zavřeno. Informační centrum je otevřeno v pondělí až v pátek od 9 do 15 hodin. „Věříme, že opatření, která máme v současné době nastavena, jsou krokem k řešení situace,“ doufá kolektiv knihovny.

Opravy Plzeňské silnice vedoucí přes Jesenici se odkládají

Nakonec až v příštím roce se začne s rekonstrukcí části úseku silnice I/27, která vede Jesenicí a jež naváže na loňské opravy Žatecké silnice. Původně se mělo začít již v létě, ale i v důsledku koronaviru se realizace odložila. „Nyní běží výběrové řízení, které pro nás zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR a termín nabídek se posunul do 27. října. Letos už se stoprocentně nezačne, neboť pro tyto komunikace je stanovena zimní údržba,“ vysvětluje starosta Jesenice Jan Polák.

V Kounově bude uzavřena silnice

Od 19. října do 4. listopadu bude zcela uzavřena silnice č. III/22918 v obci Kounov, a to z důvodu provedení optimalizace a homogenizace po výstavbě kanalizace. V první fázi do 25. října bude umožněn průjezd autobusu a IZS. V druhé fázi průjezd nebude umožněn. Objízdná trasa povede z obce Kounov po silnici č. III/22918 do obce Mutějovice. Zde po místní komunikaci směrem na obec Nesuchyně a odtud po silnici č. III/2279 přes obec Milostín na silnici č. III/22541 a po ní do Kounova.

Řidič nezvládl prudkou zatáčku

O tom, že křivoklátské zatáčky bývají někdy zrádné se přesvědčil čtyřiadvacetiletý řidič vozu Ford, který jel od Roztok směrem na Křivoklát a při najíždění do prudké pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost na mokré vozovce, přejel částečně do protisměru, kde narazil do protijedoucího obytného vozidla. Oběma řidičům se naštěstí nic nestalo. „Dechové zkoušky byly negativní a celková škoda byla vyčíslena na 240 tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.