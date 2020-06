„Někteří z nás se dostali do karantény, z toho důvodu jsme rozhodli, že na nějaký čas objekty uzavřeme, abychom se zachovali rozumně. Konzultoval jsem to i s vedením města a souhlasilo,“ sdělil ředitel Kulturního centra Rakovník Jiří Karel.

V lubenské škole se opravují sociálky

Žáci lubenské základní školy se do začátku příštího školního roku dočkají nového sociálního zařízení. Práce začaly v polovině května v prvním patře. „Žáci, v té době používali záchody v přízemí a na přelomu června a července bychom měli dělat také přízemí s tím, že do konce srpna by mělo být vše hotové,“ předpokládá starosta Lubné Radek Soukup. Obec žádá o dotační titul, který by mohl pokrýt až osmdesát procent nákladů, které činí dva miliony korun.

Vodojem v Kroučové se letos asi nestihne

Stavba vodojemu v Kroučové se vlivem pandemie prodlužuje. „Stále projektujeme, koronavirem se to trochu zbrzdilo. Nedávno jsme dělali hydrogeologický průzkum, takže jedeme pomalu. Začali jsme plánovat rovněž domovní čistírny,“ nastiňuje starostka Kroučové Hana Hajná. Vodojem měl být dokončen do konce tohoto roku. „Myslím si, že to tak nebude,“ předpokládá starostka. Vedení obce muselo odsunout na příští rok také realizaci multifunkčního hřiště.

KRIMI: Ženy se pokusily okrást seniorku

Policie ČR upozorňuje na neznámé ženy romského původu, které se ve Mšeci vydávaly za poštovní doručovatelky. Od jedné z místních seniorek vylákaly klíče od vrat. Ženy následně vešly do domu, kde měla seniorka hotovost ve výši přesahující pět tisíc korun, kterou ženám odmítala vydat. Pachatelky poté vyrušil soused, kterého se zalekly, utekly do tmavě modré Octavie II a odjely směrem na Slaný. Pachatelkám hrozí šest měsíců až tři léta za mřížemi. „Nabádáme všechny občany, obzvlášť seniory, aby nepouštěli nikoho cizího do svých domovů a hlavně mu nedávali hotovost," vyzývá mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

KRIMI: Řídili bez řidičáku a navíc pod vlivem

Hned dva případy jízdy pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění řešili v posledních dnech policisté na Rakovnicku. Hlídka z Roztok v obci před školou zastavila šestadvacetiletého řidiče. Ten na výzvu k předložení dokladů hlídce uvedl, že má platný zákaz řízení motorových vozidel, což lustrací potvrdili i policisté. Dále byl vyzván k podrobení se dechové zkoušce, která byla pozitivní s výsledkem 1,13 promile, poté 0,71 promile. Řidič uvedl, že před jízdou vypil tři piva. Řidič způsobil hned dva trestné činy, přičemž mu hrozí až tři roky za mřížemi, neboť byl za stejný přečin již odsouzen.

Další, kdo neměl za volantem co dělat, byl pětapadesátiletý muž, kterého policejní hlídka zastavila ve čtvrtek ve Hředlích u křižovatky na obec Kroučová. Řidič nepředložil řidičský průkaz, neboť ho ani neměl, což následně zjistili lustrací také policisté. Navíc nadýchal 0,29 promile a vozidlo mělo propadlou technickou prohlídku, a to již devět let. „Řidiči byla zakázána další jízda a povede se s ním přestupkové jednání,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.