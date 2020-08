V Jesenici začaly v první polovině července práce na opravách chodníků v ulicích Wintrově a Nezvalově. Město bylo úspěšné s dotací v rámci bezpečnosti dopravy integrovaného operačního programu, když žádost podala Místní akční skupina Rakovnicko.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

„V těchto ulicích chodníky nejsou, ale pouze komunikace, na níž navazuje zelený pás a pak jsou rodinné domy. Místo zeleného pásu se postaví chodník, tam kde to bude možné, se ponechá i veřejná zeleň, ale vzhledem ke stísněnosti prostoru jí moc nebude. Potřebujeme, aby lidé chodili po ulicích bezpečně,“ vysvětluje starosta Jesenice Jan Polák. Stavbu chodníků provádí firma Ave Kladno za zhruba 1 milion korun. Chodníky by měly být hotovy do konce srpna.