Město Rakovník zajišťuje respitní pobyty pro děti v pěstounské péči a ze sociálně – znevýhodněného prostředí na základě dohod uzavřených mezi pěstouny a úřadem. Pobyty jsou hrazeny z příslušné státní dotace. Vedení města projednalo možné termíny k respitním pobytům na rok 2021.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Děti mají během příštího roku možnost jet třikrát do Skryj, kde město vlastní ubytovnu, během velikonočních prázdnin do Bohutína v Brdech a v srpnu do Bavorova na Prachaticku.