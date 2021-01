Ředitelství silnic a dálnic chystá stavbu zahájit už v prvním pololetí tohoto roku. Hotovo má být v roce 2024. Ještě letos by měla začít realizace dalších dvou úseků – přeložka Hořesedel a obchvat Hořoviček.

Město Rakovník zřídilo linku pomoci

Město Rakovník se připojilo k dalším městům a obcím a zřídilo helplinku pro seniory s trvalým pobytem v Rakovníku. Pracovníci sociálního odboru jsou připraveni pomoci seniorům starším osmdesáti let na telefonním čísle 313 259 249. Nejstarší občané města na toto číslo mohou vznášet dotazy i ohledně očkování, jehož registrace byla zahájena v pátek 15. ledna. Provozní doba helplinky je v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin.

Územní plán se bude schvalovat v pondělí

Mimořádné 12. zasedání zastupitelstva města Rakovník se uskuteční v pondělí 25. ledna od 17 hodin v Kulturním centru Rakovník. Na této schůzi budou zastupitelé schvalovat nový Územní plán města.