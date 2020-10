Ve středu 14. října vybralo vedení Středočeského kraje 34 škol, které budou poskytovat péči dětem rodičů vykonávajících práci v Integrovaném záchranném systému či v sociálních službách. Jednou z vybraných škol je i ZŠ a MŠ Komenského v Novém Strašecí.

Do školy budou umisťovány děti ve věku od 3 do 10 let, a to těch zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníků ozbrojených sil či zaměstnanců v sociálních službách. Maximálně do školy může být umístěno 30 dětí.