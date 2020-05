Nové střešní krytiny se dočká obecní úřad ve Mšeckých Žehrovicích. Náklady na celkovou rekonstrukci budou zhruba 1,6 milionu korun včetně DPH: „Už nám sem zatéká, takže když se vždycky našetří nějaké peníze, investujeme je do věcí, které jsou nejvíce zapotřebí.

Obecní úřad Mšecké Žehrovice | Foto: Deník/Šárka Hoblíková

V minulosti jsme byli hodně zadlužení, ale dluhy jsme splatili a děláme to tak, že na co si našetříme, to teprve realizujeme,“ vysvětluje starostka Mšeckých Žehrovic Romana Metelková.