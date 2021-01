„Očkovali se ti, kteří se přihlásili přes POSEZ a zaměstnanci z pečovatelské služby. V pondělí by mělo očkování pokračovat, ale zatím se přesně neví, zda budou vakcíny,“ dodal novostrašecký starosta Karel Filip.

Odbor dopravy bude opět uzavřen

Již podruhé během tří měsíců se pro veřejnost uzavře odbor dopravy v Rakovníku. „Uzavřen bude z důvodu opětovného výskytu onemocnění covid-19 mezi zaměstnanci odboru,“ informovala na facebookových stránkách města mluvčí Kateřina Hradilová. V pondělí byl ještě otevřen v omezeném režimu, ve středu 27. ledna bude zcela uzavřen. Naposledy byl odbor dopravy uzavřen od 2. do 11. listopadu. Následně po nějakou dobu fungoval s omezeným počtem úředníků.

Města i obce nabízejí pomoc

Město Nové Strašecí, místní domov seniorů a POSEZ nabízí pomoc seniorům nebo lidem se zdravotním postižením při registraci do systému očkování proti covid-19. Zájemci mohou volat buď Miluši Jůnovou na telefonu 607 562 989, případně 723 011 323 (Libuše Vosátková). Poradí také Adéla Belušová na telefonu 733 124 307. Také město Rakovník zřídilo helplinku pro seniory s trvalým pobytem v Rakovníku. Pracovníci sociálního odboru jsou připraveni pomoci seniorům starším osmdesáti let na telefonním čísle 313 259 249. Nejstarší občané města na toto číslo mohou vznášet dotazy i ohledně očkování, jehož registrace byla zahájena v pátek 15. ledna. Provozní doba helplinky je v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin.

V Rudě jezdí Senior taxi

Také obec Ruda se připojila k dalším městům a obcím a zahájila službu Senior taxi. Senioři nad 70 let, případně mladší invalidní občané, mohou tyto služby využívat k nákupům, k lékaři či na úřady. Každý zákazník hradí na místě 50 procent ceny, zbytek hradí obec. Každý, kdo má zájem o tuto služby, si nejprve musí vyzvednout průkazku na obecním úřadě, kdy se také dozví další informace včetně ceníku. Provozní doba je od pondělí do pátku od sedmi do 16 hodin