Od středy bude v Rakovníku opět otevřen odbor dopravy pro veřejnost. Registr řidičů bude prozatím fungovat s omezeným počtem úředníků. Úřední hodiny jsou v pondělí od 8 – 13 hod, ve středu od 12 – 17 hodin.

Rakovnická radnice. | Foto: Deník / Miroslav Elsnic

Ze sklepa ukradl horské kolo

Rakovničtí policisté pátrají po neznámém zloději, který v době od 6. do 9. listopadu za užití násilí vnikl do jednoho z bytů v ulici Pod Nemocnicí v Rakovníku, kde se vloupal do sklepa a z něj si odvezl pánské horské kolo Morewood Makulu stříbrné barvy, předběžná škoda byla v tomto případě vyčíslena na 40 tisíc korun. „Pachatel se dopustil trestného činu krádeže a porušování domovní svobody, za což mu v případě dopadení a odsouzení dva roky až osm let vězení, neboť se krádeže dopustil v době nouzového stavu,“ upozorňuje mluvčí policie Michaela Richterová.