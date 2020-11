Vybrané peníze od starosty Luďka Štíbra a místostarosty Honzy Šváchy (za každý klíč jedna koruna od každého) budou předány Pečovatelské službě Rakovník. Získané prostředky budou použity k zajištění dárkových balíčků pro psychickou pohodu, v současné době velmi osamělých, nájemníků domů.

Technický dozor stavby studijního centra vykoná Kodeš

Zadávací řízení na výstavbu Víceúčelového studijního a společenského centra v Rakovníku jde do poslední fáze, tedy k podpisu smlouvy o dílo mezi městem a firmou POHL CZ a.s. Jako technický dozor investora stavby VSSC byl vybrán Jaroslav Kodeš z Rakovníka za více než 2 miliony korun a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykoná společnost BRAIN s. r. o. za 215 tisíc Kč včetně DPH.

Knihovny otvírají výdejová okénka

Vedle novostrašecké knihovny otevírají svá okénka také Městská knihovna v Rakovníku či knihovna v Lánech. V Rakovníku knihovna i nadále nabízí čtvrteční rozvoz objednaných knih, ale od úterý mají její zákazníci objednané knihy vyzvednout sami, a to pondělí, úterý, středu a pátek od 9 do 15 hodin v dospělém oddělení Na Sekyře a v dětském oddělení. Obecní knihovna Lány bude v provozu v režimu výdejního okénka každou středu od 13 do 16 hodin.

Jesle budou před Vánoci uzavřeny

Ve dnech 21. a 22. prosince dojde z provozních důvodů k uzavření Jeslí v Rakovníku. Také Domov Ráček sídlící ve stejném areálu Na Sekyře, který na základě smlouvy zajišťuje stravu, bude v těchto dnech uzavřen. „Kvůli současné situaci není vedoucí jeslí schopna garantovat, že se jí podaří zajistit stravování v některém ze školských provozů ve městě nebo dodržet příslušné hygienické normy,“ upozorňuje tisková mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.