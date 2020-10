Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je duben příštího roku, hotovo podle smlouvy o dílo má být nejpozději do 15. prosince 2021. Město obdrží dotaci na první etapu regenerace veřejného prostranství na sídlišti na Zátiší v Rakovníku od Státního fondu podpory investic ve výši 6 milionů korun, maximálně ovšem 50 procent uznatelných nákladů

Vstup do letního kina se začne opravovat v listopadu

V průběhu listopadu začnou stavební práce na rekonstrukci vstupu do Letního kina v Rakovníku, které je v současnosti uzavřeno. Opravy provede firma Investice a stavební práce Rakovník za 1 milion 331 tisíc korun včetně DPH. Technický dozor bude vykonávat Karel Endyš za 35 tisíc korun. „Předpokládané dokončení oprav je podle smlouvy o dílo stanoveno nejpozději do konce května příštího roku,“ doplnila mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Město vyhlásilo soutěž o nejkrásněji vyzdobený vánoční stromeček

Ani v době koronavirové krize společenský život není zcela utlumen. Rada města Rakovník totiž vyhlásila ke dni 2. listopadu již tradiční soutěž „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“, určenou pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Rakovníku, která, pokud do vládní nařízení dovolí, bude vyhodnocena v prosinci na Husově náměstí před budovami radnice. Vloni zvítězila MŠ Průběžná a kromě všech sedmi školek se soutěže účastnily i základní školy.

Koronavirus se nevyhnul ani domovům pro seniory

Nákaze koronavirem se v průběhu října neubránily ani Domovy pro seniory na Rakovnicku. Zatím je dohromady nakaženo několik desítek klientů, ať již v novostrašeckém domově Pohoda, tak i v rakovnickém Domově Na Zátiší. Klienti jsou tedy izolováni od ostatních, jejich zdravotní stav je pečlivě sledován a zatím nikdo nebyl ve vážném stavu. Také všem ošetřovatelkám se pravidelně měří denně teplota. V novostrašeckém domově seniorů vypomáhá s péčí devět studentek gymnázia a jeden dobrovolník. „Je důležité, aby se nenakazili klienti a studentky vzájemně. Probíhá tedy měření teploty při vstupu studentek do domova a studentky nepracují tam, kde jsou shromažďováni pozitivně nakažení klienti,“ uvedl starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Ulice Burianova a Rubínova jsou zcela uzavřeny

Od pondělí 26. října jsou zcela uzavřeny ulice Burianova a Rubínova v Rakovníku, a to z důvodu opravy místních komunikací. Rekonstrukce potrvá až do konce tohoto roku.