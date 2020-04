SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Řidič autobusu najel do lampy

Řidiči autobusu, který se snažil odbočit do jedné z novostrašeckých ulic, se nepovedl manévr a odnesly to lampa veřejného osvětlení a dopravní značení. Stalo se tak na křižovatce ulic Karlovarská, Mšecká a Lipová. Řidič autobusu chtěl vjet do ulice Lipová, kudy vede objízdná trasa, ovšem při odbočování najel na chodník, kde pravým bokem vozidla poškodil lampu veřejného osvětlení a dopravní značení. „Celková škoda na autobusu, lampě i značení byla vyčíslena na 110 tisíc korun,“ přiblížila policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechová zkouška byla negativní, ke zranění osob nedošlo.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Běčák

Řidič elektrokola si dal dvě piva Oráčov – V úterý 28. dubna ve 14 hodin projížděl Oráčovem sedmdesátiletý muž, který řídil elektrokolo, když ho u autobusové zastávky zastavila prvosledová hlídka. Řidič byl vyzván na podrobení se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která byla pozitivní. Test ukázal více než půl promile. „Na to řidič uvedl, že měl ráno i k obědu pivo, přičemž již blíže nespecifikoval, kolika stupňové pivo měl. Muži byla zakázána další jízda,“ přiblížila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. Střetli se, když předjížděli kamion Lužná – Špatný předjížděcí manévr měl za následek dopravní nehodu, která se udála v katastru obce Lužná. Čtyřiapadesátiletý muž řídil Škodu Rapid od Rakovníka směrem na Nové Strašecí, když na rovné úseku dal znamení o změně směru jízdy vlevo a začal předjíždět nákladní soupravu. V té době už byl ovšem předjížděn vozem Mercedes, který byl již na úrovni Rapidu, a tak došlo ke střetu obou vozidel. „Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. Ke zranění osob nedošlo a škoda byla vyčíslena na 140 tisíc Kč,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová. Při přejíždění retardéru spadl z mopedu Rakovník – Sedmdesátiletý řidič mopedu Jawa, který 28. dubna sjížděl kopec v ulici Bezděkov k ulici Pražská zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a když najel na zpomalovací práh, spadl z mopedu. Pádem si způsobil zranění v oblasti obličeje, a tak byl převezen do kladenské nemocnice. „Vzhledem k jeho zranění nemohla být provedena dechová zkouška, a tak byl zajištěn odběr krve. Škoda na babetě byla vyčíslena na 2 tisíce korun,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Zázraky vína byly zrušeny Nové Strašecí – Šestý ročník tradiční degustace vína s názvem Zázraky vína, který se měl konat na novostrašeckém Komenského náměstí v sobotu 23. května, byl kvůli aktuální situaci zrušen. „V letošním roce jsme proto nuceni tuto akci zrušit. Budeme se na vás těšit příští rok a věříme, že si zážitek společně vynahradíme,“ uvedlo město Nové Strašecí. Budoucnost Rakovnického cyklování je zatím nejasná Přečíst článek › Maturantům nejvíce chybí osobní výklad učitele Přečíst článek ›

