„Potřebujeme mít uvolněný prostor alespoň k poště, vozidlům případně hrozí odtah,“ upozorňuje mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Ta také prosí, aby se řidiči pokud možno vyhnuli trase Senomaty - Rakovník, a to v rozmezí od 8:00 do 12:00. „Úsek bude nejspíš řízen kyvadlově policií,“ doplnila mluvčí. Městem bude transport projíždět kolem kasáren, nemocnice, ulicí Dukelských hrdinů a následně Trojanovou ulicí až do cíle.

V loňském roce historické centrum Rakovníka zdobil vánoční strom z Kolešovic.

Za den přibylo jen 22 nemocných

Zatímco ze čtvrtka na pátek přibylo na Rakovnicku téměř sto pozitivních případů na covid, čímž bylo Rakovnicko druhé hned za Kladenskem, o den později už to bylo pouze 22 nemocných, což je nejméně ze všech okresů Středočeského kraje. K pátečnímu dni bylo v okrese 531 nakažených, což dělá v přepočtu 955 nemocných na 100 tisíc obyvatel. V této statistice je na tom Rakovnicko vůbec nejlépe ze všech okresů kraje. Od počátku pandemie zemřelo 17 lidí s covidem.

V kolešovickém domově mají dva nakažení

Koronavirus řádí v některých domovech pro seniory, v Kolešovicích je ovšem situace zatím stabilní. „Máme nemocnou jednu pracovnici, nicméně to není ošetřovatelka, ale je z technického zázemí. A máme pozitivní rovně jednu klientku. Zatím je to dobré, tak doufáme, že se to nebude zhoršovat,“ věří ředitelka Domova Kolešovice Ťaťána Čížková.

V rakovnickém domově seniorů jsou rovněž dva nakažení

V Domově seniorů Na Zátiší v Rakovníku se opět objevila nákaza koronavirem. Po prvním kole antigenních testů, které byly negativní se tyto testy dělaly znovu a pozitivní byli celkem tři klienti a tři zaměstnanci. „Poté jsme ještě dělali PCR testy, které jsou povinné, abychom ověřili výsledky předchozích testů a u jednoho klienta a zaměstnance se test skutečně potvrdil. Musíme udělat vše proto, abychom šíření zamezili,“ přeje si ředitel domova Pavel Jenšovský.

Školu ve Hředlích plánují odvlhčit

Budovu Základní školy a Mateřské školy ve Hředlích hodlá vedení obce v příštím roce obkopat a odizolovat. „Jak je škola ve svahu a z jedné strany je utopená, je tam opravdu vlhko,“ popisuje starosta Hředel Václav Frelich. Obec vloni u hřiště nechala zrekonstruovat hřiště, letos nechala udělat nové okapy a svody. Hředelští v loňském roce také nechali opravit střechu u sokolovny, do které zatékalo. „Předtím se upravil vnitřek a vypadá to tam teď velmi pěkně,“ dodal starosta.