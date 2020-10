Kampaň Iva Trešla stála podle jeho slov zatím něco málo přes 300 tisíc korun. „Čtyři pětiny dalo hnutí Starostové a nezávislí, za které kandiduji. Zbytek jsem dal já ze svého a menší část byly finanční dary od mých přátel,“ vysvětlil.

Ta ke zvolení Vladimíra Drápala zatím stála přibližně milion korun. „Základní vklad daly strany, za které kandiduji. Hodně lidí mi pomáhalo bezplatně, pomoc dobrovolníků je v mém případě poměrně značná,“ sdělil Vladimír Drápal, jenž je společným kandidátem ODS, TOP 09, KDU a KAN. Oba se ovšem shodují, že na velkou kampaň už není čas, chtějí hlavně přesvědčit lidi, aby k urnám ještě jednou přišli.

Pro jediného kandidáta z Rakovnicka Iva Trešla je již postup do druhého kola značný úspěch, což si sám moc dobře uvědomuje. Odhadoval zisk zhruba pěti tisíc hlasů a konečný výsledek (7 955 voličů) ho poměrně překvapil. Rakovnický chirurg žádnou velkou kampaň před druhým kolem voleb do Senátu podle svých slov neplánuje, spíš by chtěl lidem připomenout, že je ještě druhé kolo a aby k němu přišli.

S postupem do druhého kola počítal

Naopak Vladimír Drápal s postupem do druhého kola spíš počítal. „Už na začátku jsem říkal, že se volbám budu věnovat do 10. října,“ sdělil Drápal, který se jako kurátor a produkční Galerie města Loun zabývá pořádáním kulturních akcích a na mnoha z nich byl také vidět. „Na to teď nebude moc času. Spíš se zaměříme na kampaň na sociálních sítích,“ řekl.

Drápalova dosavadní kampaň měla poměrně značný vliv na rozhodování řady Rakovničanů. Přestože Ivo Trešl v drtivě většině měst a obcí na Rakovnicku zvítězil, i Vladimír Drápal v rakovnickém okrese poctivě sbíral hlasy, jen v Rakovníku ho volilo bez jednoho sedm set voličů. Naopak chirurgovi Masarykovy nemocnice dalo v Lounech hlas jen 144 voličů, v druhém větším městě lounského okresu Žatci 177. Záležet bude samozřejmě i na tom, pro koho se rozhodnou ti, jejichž kandidát do druhého kola neprošel a zda vůbec k urnám podruhé dorazí.

Oba kandidáti se shodně pochvalně vyjadřují o tom druhém, žádná útočná kampaň se v těchto dnech proto očekávat nedá. „Osobně to Vladimírovi moc přeji, poznali jsme se během kampaně a je mi sympatický. Co se ovšem týká druhého kola, už mě to tolik netěší, protože ho považuji za velkého soupeře, raději bych chtěl někoho jiného, ale voliči takto rozdali karty. Podle mě to bude férový souboj, kdo s koho. I politicky je dobře, když bude senátorem někdo z nás dvou,“ je přesvědčen rakovnický radní Ivo Trešl.

Podobně se vyslovil i Vladimír Drápal. „Těším se, že se ve druhém kole o přízeň voličů utkám ve férovém souboji s kandidátem demokratické strany. Jsem rád, že jsme postoupili zrovna my dva,“ řekl.