Po více než čtyřiceti letech byla zdemolována spartakiádní tribuna na stadionu SK Rakovník. Ta byla místy již v havarijním stavu.

Bourací práce by měly být zcela hotovy do poloviny března. Město vyjdou zhruba na 2 miliony korun. Dalších pět milionů korun by měla stát nová oboustranná montovaná tribuna, která nahradí zbouranou.

„Tribuna s plastovými sedačkami by měla mít několik řad, mezi nimiž bude umístěno i několik buněk pro šatny a především skladovací prostory, tedy na sportovní náčiní. Kapacita pro pozemní hokej by měla být kolem 150 diváků, pro fotbalisty asi 100 diváků, neboť ti mají ještě protilehlou tribunu,“ přiblížil již před časem rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Betonová tribuna, která byla během února postupně odstraněna, byla postavena po roce 1981 v akci Z. V tu dobu již na protější straně stála železobetonová zastřešená tribuna, která se na východní straně fotbalového hřiště nachází až doposud.