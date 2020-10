Podle městských strážníků, kteří hlídají vjezd na parkoviště, dorazilo mezi sedmou a jedenáctou hodinou pouze šest aut. Na správný průběh voleb dohlížejí také vojáci, kteří mají na sobě speciální ochranné obleky.

Voliči vhazují své hlasy do uren přímo z okénka svého auta, se kterým na místo přijedou. Právě armáda má volby na drive-in místech na starosti. Lidé na Rakovnicku, kteří jsou jsou pozitivní na covid-19 nebo mají nařízenou karanténu, mohou volit v Rakovníku pouze ve středu od 7 do 15 hodin.

Ti, kteří v nařízené karanténě či izolaci nemohou využít drive-in hlasování, mohou do čtvrtka do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádají příjezd speciální volební komise. Komisi budou tvořit právě členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů, a to buď v pátek, nebo v sobotu.