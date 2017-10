Společnost ostatních je inspirující, říká Ludmila Faflíková z Rousínova

Rousínov - Ludmila Faflíková působí posledních deset let jako předsedkyně Občanského sdružení Rousínov (OSR), které je jedno z nejdéle fungujících sdružení na Rakovnicku. Příští rok totiž oslaví dvacet let existence.

Ludmila FaflíkováFoto: Jana Elznicová

Vyhlášené je pořádáním sympozia Rous, kulturní i tvořivé akce, která se už od založení sdružení koná vždy druhý týden v srpnu. Jak důležité je pro Ludmilu Faflíkovou, aby se podobná akce založená na setkávání lidí, na Rakovnicku konala a co s ostatními členy sdružení chystá nového?

Jak jste se dostala k pořádání několikadenních akcí pro desítky lidí, jako je právě sympozium Rous?

Pořádat Rous byl vlastně nápad mého muže Michala a jeho kamarádů. Prvotní myšlenkou a také důvodem k založení OSR tehdy bylo zachránit budovu rousínovské školy, původní tereziánskou sýpku, která je dnes památkově chráněná.

Jaké byly začátky?

Prvních šest ročníků Rousu vůbec nevypadalo jako dnes. Byli jsme plni ideálů a nadšení a vycházeli jsme z naivních představ. Nakonec se festiválek přehoupl do dnešní podoby, kdy se odpoledne konají výtvarné a rukodělné kurzy a večer pak kultura. A musím zaklepat, že takhle to frčí a jsme spokojení.

Co vás na pořádání kulturních akcí nejvíc baví? Je pro vás setkávání lidí důležité?

To určitě. Já sama jsem sice úplné „střevo“ a z rukodělných prací neumím nic. Ale baví mě dávat lidi i program dohromady. Pak mě hrozně těší, když vidím, jak se každý s něčím moří a nakonec je z toho něco hezkého. Snažíme se ale přicházet s tvořivými nápady a tématy, ze kterých nevznikají jen hezké věci, ale také ty praktické. Jde nám o to, aby si lidé výrobky sami vyrobili, ale pak je i používali.

Sympozium Rous je vyloženě letní akcí. Chystáte něco podobného i na zimní měsíce?

Máme pravidelné akce už na podzim, těsně před začátkem adventu. Jednou z nich je společná tvorba vánočních dekorací a výzdoby, která se koná vždy v sobotu před první adventní nedělí. Strávíme tím vždycky celé odpoledne a je to velmi příjemné, protože si k tomu napečeme spoustu dobrot a společně tam pracují celé rodiny. Je to podle mě lepší, než kdyby si to každý z nás dělal doma sám. Společnost ostatních je inspirující. Navíc v ten samý den večer se v Rousínově poprvé rozsvěcuje vánoční strom. Náhodou nám jeden překrásný smrk vyrostl u školy. A i když je tradičně hrozná zima, snažíme se zajistit i kulturní program, ale tak, aby se umělci každoročně neopakovali a všechny nás to pořád bavilo.