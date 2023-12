Plány se ale změnily. „Ukázalo se, že tato možnost bude nad finanční možnosti města, navíc jsem už k dotacím z Národní sportovní agentury dost skeptický, přesvědčili jsme se o tom například u rekonstrukce šaten u zimního stadionu. Proto jsme nakonec přikročili k mnohem úspornějšímu řešení,“ konstatoval starosta Rakovníka Luděk Štíbr. Náklady by se tak nově mohly vejít do 30 milionů korun.

Demolice staré betonové tribuny, která už byla v havarijním stavu, začne 1. února příštího roku a hotová má být do 15. března. Bourání bude stát 1,7 milionu korun. Už na konci letošního listopadu začalo také odstraňování starých betonových ochozů na kratší straně fotbalového hřiště.

Místo mohutné betonové tribuny má vzniknout menší montovaná oboustranná tribuna. „Montované tribuny s plastovými sedačkami by měly mít několik řad, mezi nimiž bude umístěno i několik buněk pro šatny a především skladovací prostory, tedy na sportovní náčiní. Kapacita pro pozemní hokej by měla být kolem 150 diváků, pro fotbalisty asi 100 diváků, neboť ti mají ještě protilehlou tribunu,“ vysvětlil rakovnický starosta. „Snad se podaří zajistit peníze, aby se tribuna mohla realizovat společně se šatnami,“ poznamenal.

Cena za novou montovanou tribunu by se měla pohybovat mezi dvěma až pěti miliony korun. Mnohem vyšší částku zaplatí město za šatny pro pozemní hokejisty a fotbalisty, které budou stát více než 20 milionů korun.

Stávající šatnové buňky už jsou v nevyhovujícím stavu. Nové buňky budou stejného rozsahu a bude jich rovněž osmnáct, a to ve dvou patrech. První patro bude pro fotbalisty i pozemkáře, druhé pouze pro pozemní hokejisty. Zázemí pro sportovce bude vedle šaten zahrnovat i sociální zařízení a místnost pro rozhodčí.

S pracemi se začne v lednu 2024, dokončeny by měly být do června, neboť v červenci je plánováno evropské mistrovství pozemního hokeje. „Ideální by bylo, kdyby se šatny stihly dokončit už během března, dubna, tedy před startem jarních soutěžích, ale zásadní věcí je evropský pohár. Už dříve se nakonec přeložil do Plzně a bylo by dobré, aby se to tentokrát neopakovalo,“ řekl Štíbr. „Samozřejmě může nastat na straně dodavatele nějaký zádrhel, ale vzhledem k tomu, že se to bude skládat jako stavebnice a buňky má většina dodavatelů na skladě nebo je dodají do pěti týdnů, mělo by se to stihnout včas do června příštího roku,“ dodal.