Starosta Jenšovský k výsledkům ČSSD: Chybí nám od krajské úrovně lídři

Rakovník /INFOGRAFIKA/– Je rozhodnuto. Nejen na Rakovnicku, ale téměř všude v České republice dominovalo v letošních parlamentních volbách hnutí ANO 2011 Andreje Babiše, ale úspěch zaznamenala také hnutí jako SPD (Strana přímé demokracie) Tomia Okamury či Piráti. Podle starosty města Rakovníka Pavla Jenšovského (ČSSD) dali voliči přednost protestním stranám. Navíc sociálním demokratům chybějí lídři. Deníku to sdělil Pavel Jenšovský v reakci na výsledky právě skončených parlamentních voleb.

Starosta Rakovníka Pavel Jenšovský (ČSSD)Foto: Deník/Miroslav Elsnic

„Voliči dali přednost protestním subjektům jako je hnutí ANO, SPD či Piráti. Vidím v tom ale veliké nebezpečí, jelikož voliči těchto hnutí nejsou názorově ukotveni. Může se tak stát, že do budoucna mohou podporovat i extrémní levici nebo pravici, čehož už jsme teď v Evropě v některých státech svědky,“ řekl Deníku starosta města Pavel Jenšovský.



Že sociální demokraté v parlamentních volbách neuspějí, věděl, ovšem s takto nízkými čísly nepočítal. Sám věřil alespoň v desetiprocentní úspěch ve Středočeském kraji.



Jenže.



Realita je mnohem horší. ČSSD ve Středočeském kraji získala necelých 7 procent hlasů voličů. V přepočtu to znamená, že do sněmovny zamíří dva kandidáti ze Středočeského kraje.



„Naší straně v současné době chybí od krajské úrovně výš opravdoví lídři, osobnosti,“ nechal se slyšet Pavel Jenšovský. Podle jeho názoru musí strana situaci řešit.



„Určitě nás čeká v nejbližší době krajská konference, jelikož v příštím roce se bude konat mimořádný sněm. Musíme velmi výrazně zapřemýšlet, zda jsme dali sestavení kandidátek do rukou těm správným lidem,“ dodal starosta Rakovníka.