Podle oslovených starostů dotčených obcí, kterými jsou Krupá a Mutějovice, je třeba hledat kořeny v omezení spojů již tehdy, kdy byla trať mezi Prahou a Chomutovem upozaděna ve prospěch spojů Rakovník – Praha.

„Likvidace této trati trvá už zhruba deset let, kdy byly rychlíky odkloněnya udělala se hlavní trať mezi Rakovníkem a Prahou, kde přitom jezdí každých patnáct minut autobus,“ uvedl Pavel Ledvinka, starosta Krupé. „Spoje jsou nastaveny tak, že se lidé nemohou dostat do práce či z práce a pak to obhájí tím, že vlaky nikdo nejezdí,“ konstatoval starosta s tím, že vzhledem k dřívějším omezením spojů využívá dráhu už jen minimum občanů.

Rovněž Martina Pinku, starostu nedalekých Mutějovic, informace o omezení spojů moc nepotěšila, i když podle něj všechno spělo právě k této situaci. „Moc mě to nepřekvapuje. Vlaky už jsou omezeny delší dobu. Od té doby, co se podivně krátily spoje do Rakovníka do fabrik, kdy měli lidé problém se dostat vlakem zpět domů, to mnohé od jízdy vlakem odradilo,“ konstatoval Pinka.

Ten vidí stejně jako starosta Krupé příčinu zřízení hlavní tratě Praha – Rakovník, kdy trať na Chomutov byla odhozena na druhou kolej. „Je to smutné, dráha tu byla léta letoucí, jednalo se o základ páteřní dopravy u nás, ale poté, co to osekali, už ji zkrátka skoro nikdo nevyužívá,“ dodal mutějovický starosta.

Omezení spojů nepřekvapil ani obyvatelku Mutějovic. „Já jezdím směrem na Lužnou pravidelně, ale spíš vlakem, který jede z Loun. Tam ta trať ještě relativně funguje. Spojem ze Žatce na Lužnou snad jezdí jen tři páry, o nikom dalším nevím. Je to škoda, kam až to došlo, přitom zastávka je poměrně nově opravená,“ vyjádřila se.

Celou záležitostí se v těchto dnech zabývá Jiří Loskot, předseda Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti, „Přišel mi nesouhlasný mail do starosty Krupé Pavla Ledvinky, který jsem dále přeposlal těm, co mají železnici na starosti. Nyní k tomu více nevím,“ uvedl Jiří Loskot.