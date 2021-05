Letos na jaře sedmdesát devět let stará historie odvážného vojáka a parašutisty, která se odehrála posledního dubna válečného roku 1942 na Křivoklátsku, začala pro Arnošta Mikše v roce 1913 v Janově na Rakovnicku, kde se narodil mamince Aghátě a tátovi Antonínovi do rodiny kováře a rolníka.

Před 79 lety zemřel statečný parašutista Arnošt Mikš. | Foto: archiv Miroslava Koloce

Arnošt se po obecné škole vyučil zedníkem, chodil cvičit do Sokola a vojenské základy dostával u pěšího pluku v Berouně až do hodnosti četaře. Pro mladé Československo v dramatických 30.letech pak s kamarádem Vladimírem Hauptvoglem na konci listopadu 1939 odešli do exilu, kde se přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Turecko jeho cesta skončila ve francouzském Agde, kde byl v roce 1940 prezentován do československé zahraniční armády.