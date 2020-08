„Je pravda, že nás kontaktují obce a chtějí, aby tam městská policie zajížděla. Nyní si tedy musím sednout a spočítat si, kolik by stálo rozšíření a jestli by to bylo pro město výhodné,“ vysvětluje starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Novostrašečtí městští strážníci, kterých je v současné době včetně vrchního strážníka deset, mají rozšířené pole působnosti o Rynholec, Lány, Tuchlovice a Kamenné Žehrovice. Obce Novostrašeckým přispívají na jejich činnost.

Podle Stanislava Jahelky je financování strážníka velmi nákladná záležitost. „Navíc města a obce kvůli covidu o mnoho peněz přišly. Troufnu si říci, že náklady na strážníka stojí město kolem půl milionu,“ odhaduje Jahelka, který přiznává, že v letních měsících měli strážníci práce víc než dost.

„Bylo toho opravdu hodně, občas operační z Policie ČR volá i nám, takže jí pomáháme s činností, kterou by měla dělat ona, ale poté, co se spojili novostrašečtí a roztočtí policisté, jich také moc není,“ upozorňuje Jahelka s tím, že nejčastěji městské strážníky zaměstnává Nonstop na Komenského náměstí.

Ani v Rakovníku není situace ideální

To Městská policie v Rakovníku plánuje od nového roku přijmout nového strážníka, čímž by se jejich počet navýšil na sedmnáct, a to včetně velitele Jaromíra Nového. „Asi by bylo dobré, kdyby nás bylo více, ale všechna místa ve městě stejně nelze obsáhnout. Když prostě někdo bude chtít něco zničit, tak to zkrátka zničí. Pokud někdo strážníka uvidí, tak se bude chovat vzorně, ale pak za rohem, kde strážník už nebude, bude stejně dělat nepořádek,“ říká Nový. Městským strážníkům v Rakovníku proto vypomáhají ještě dva asistenti prevence kriminality z Úřadu práce.

Podle velitele Městské policie Rakovník navíc získání nového strážníka není jen tak. „Vše je o penězích a hlavně je i problém vhodného kandidáta sehnat. Už jsme výběrové řízení jednou vypsali a nikdo se nepřihlásil. Navíc nemůžeme vybírat každého, kdo se hlásí. Musí splňovat určité předpoklady, důležité jsou i psychotesty,“ zdůrazňuje Nový.

Ten je naopak rád, že město hodlá investovat do obnovy kamerového systému. „To je pro nás nyní směrodatné,“ potvrzuje.

Police ČR v současné době na Rakovnicku čítá 145 policistů, z toho je 35 na obvodním oddělení Rakovník, 30 v Novém Strašecí a Roztokách, na dopravní policii je přes dvacet policistů a zbytek dotváří obvodní oddělení v Jesenici, kriminálka a vedení.

„Dalo by se říci, že máme plný stav, ale museli jsme spojit kvůli malému počtu lidí dvě obvodní oddělení – tedy Nové Strašecí a Roztoky, kde je situace nejhorší. Jinak máme všude místa obsazená,“ přibližuje mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová, podle níž by policie větší množství lidí uvítala. „Bylo by to lepší, třeba se ještě bude vytvářet prvosledová hlídka, tak se pak počty navýší, ale je to otázka času,“ vysvětluje.