Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo stavební povolení, vykupuje pozemky, začal zjišťovací archeologický průzkum. V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. S uvedením komunikace do provozu se počítá za tři roky.

Stavební práce mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem budou poměrně rozsáhlé, počítá se s výstavbou několika mostů. 635 metrů dlouhý most překlene údolí u Bílence, druhý vyroste u Černčic přes horní část plánované přehrady Kryry.

Mapa ukazuje, kudy povede dálnice D6 Praha - Karlovy Vary mezi Lubencem a jesenickou křižovatkou.Zdroj: ŘSD

Severozápadně od Černčic se počítá s mimoúrovňovou křižovatkou a za tamní školou s druhým silničním mostem přes dálnici. Po třetím mostě přes dálnici povede železniční trať Žatec – Plzeň. Poblíž Bílence postaví lávku pro pěší na cestě do Petrohradu.

Úsek mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem je jedním z osmi, které na D6 zbývá dodělat. Loni se rozjela výstavba u Krupé na Rakovnicku, v nejbližší době chce ŘSD zahájit práce navazujících v úsecích u Hořesedel a Hořoviček. Celá dálnice má být hotová kolem roku 2028.

Půl kilometru dlouhý most

Ředitelství silnic a dálnic chce v příštím roce začít stavět také obchvat Plas, které se nacházejí hned za hranicí Rakovnicka na silnici Žatec - Jesenice - Plzeň. V místě vykupuje pozemky, letos chce požádat o stavební povolení.

Šestikilometrový obchvat výrazně zrychlí řidičům, a to i těm z Rakovnicka, cestu a z městečka známého díky svému klášteru odvede tranzitní dopravu. Sloužit ke svému účelu by měl v roce 2027. Jeho součástí se stane 496 metrů dlouhý most přes údolí řeky Střely se železniční tratí Žatec - Jesenice - Plzeň. Nad říčkou se bude tyčit ve výšce 87 metrů.