Modernizace sportovního areálu

Do června letošního roku se stadion SK Rakovník změní k lepšímu. Původní spartakiádní tribunu čeká demolice a nahradí ji montovaná oboustranná tribuna. Také staré šatnové buňky pro pozemní hokejisty a fotbalisty zmizí a na jejich místě vyrostou nové. Vše by se mělo stihnout do startu evropského poháru v pozemním hokeji, který má hostit právě Rakovník. Náklady se blíží k 25 milionům korun.

