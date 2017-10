Stávka! Někteří praktičtí lékaři na Rakovnicku neordinují

Rakovnicko – Mnozí praktičtí lékaři dnes uzavřou ordinace v celé zemi. Chtějí upozornit na přebujelou administrativu ve své práci, byrokratizaci i nízké mzdy. Jen na Rakovnicku dnes stávkuje téměř polovina všech praktických lékařů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Stávka se měla konat už loňský rok. Kvůli příslibu Ministerstva zdravotnictví, že se některé věci změní k lepšímu, se ale nakonec neuskutečnila. Nyní však praktickým lékařům došla trpělivost.



Svou ordinaci uzavřela například lékařka pro dospělé Věra Pochmonová. „Vadí nám hlavně vysoká míra administrativy a nucení nás lékařů do elektronizace pod sankcí pokut,“ popisovala důvody. Narážela na novou povinnost, která lékařům začne platit od prvního ledna, a to vydávat všechny recepty přes počítač. Takzvaný e-recept je strašákem zvláště pro starší generaci lékařů, kteří kvůli tomu zvažují své ordinace zavřít nadobro.



Pochyby o fungování nového konceptu sdílí také lékařka Milena Štrosová. Ani v její ordinaci dnes pacienty neošetří. A důvod? Stávka proti planým slibům. „Jednak je tu nějaký slib, že peníze půjdou do ambulantního sektoru. Ale hlavní problém vidím v zavedení elektronického receptu. Systém podle mě není připravený a spousta kolegů, zvláště ti v důchodovém věku, kvůli tomu skončí. Bohužel za ně není náhrada, takže skutečně nevím, kam budou chodit jejich pacienti. Momentálně jich mám v ordinaci dva a půl tisíce. Doporučený počet od pojišťovny je 1800. Samozřejmě odmítání nových lidí odneseme my lékaři, protože to na nás budou křičet,“ sdělila své obavy lékařka Štrosová.



Na Rakovnicku se do dnešní stávky zapojují také Zuzana Adamčeková či praktičtí lékaři pro děti a dorost, Anna Ebertová a Bohumil Klatovský, který jezdí ordinovat do Jesenice a Čisté.



Velmi tristní situace ohledně zdravotnictví panuje na Křivoklátsku. I tam se dnes stávkuje. Ordinovat nebude například praktická lékařka pro dospělé Eva Kasalická. Dnešní akci vnímá jako šanci na systémovou změnu a nazývá ji přímo protestem.



„Pacienti mi říkají, že stojí za námi, že máme pravdu. Důvodů k protestu mám hned několik. Zaprvé si myslím, že systém elektronického receptu není připravený. Ani náměstkyně SÚKL (Státního ústavu pro kontrolu léčiv) na poslední schůzce nedokázala praktickým lékařům říct nic uspokojivého k tomu, jak a jestli vůbec bude e-recept fungovat. Navíc nesplňuje všechny parametry, které měl. Například nahlížení do lékové historie pacienta. Problematické je i přihlašování, které trvá čtyři týdny. Chybí také prováděcí vyhláška, která má být od začátku nového roku sankciována až dvěma miliony korun,“ vyjmenovává důvody lékařka z Křivoklátu a dodává: „Skutečně apelujeme na to, že musí nastat systémové změny, které by nějakým způsobem dané problémy vyřešily. Terén je totiž nutný základ péče. A když nebude, tak se z toho v nemocnicích zblázní.“



Ke stávce lékařů se dnes připojí i některé lékárny. Na půl hodiny od 10.30 do 11 hodin dopoledne symbolicky zavřou. Chtějí protestovat proti návrhu úhradové vyhlášky, která jim prý nijak nekompenzuje zavedení elektronického receptu. Lékárníci namítají, že si budou muset pořídit i nové čtečky. V Rakovníku se stávky zúčastní Lékárna U Parku na Husově náměstí i BENU lékárna v Nádražní ulici.



K protestu se kromě praktických lékařů připojili také ambulantní specialisté. Ordinace ale všichni neuzavřeli. Někteří se rozhodli k dnešní stávce připojit pouze symbolicky, tím, že si vzali černou pásku.