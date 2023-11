/FOTO, VIDEO/ Rakovnická 1. základní škola je jedinou základní školou ve městě, kde během pondělní stávky probíhá běžné vyučování. Ředitel 1. základní školy v Rakovníku Karel Folber byl přitom před stávkou aktivní a svolal do Rakovníka ředitele škol z různých koutů regionu. Jeho škola se ale nakonec nezavřela. S principy stávkujících škol tam plně souhlasí, ovšem vycházejí vstříc rodičům, aby se nemuseli brát v práci volno.

Na 1. základní škole Rakovník probíhala výuka v den stávky podle rozvrhu. | Video: Deník/Josef Rod

„Dnešek je pro nás standardní den, žáci i učitelé přišli do školy a učí se podle rozvrhu,“ potvrdil deníku ředitel školy Folber, podle kterého lze vyjádřit se stávkou solidaritu různými přístupy.

Některé školy ke stávce přistoupily tak, že v pondělí mají nad žáky pouze dozor, aby rodičům nezpůsobovaly potíže s hlídáním dětí, avšak podle rozvrhu se neučí.

„Další školy stráví den projektovým vyučováním, možná se půjdou s žáky projít. Vím o školách, které mají celodenní projekt, zaměřený například na oblast demokratických principů,“ konstatoval ředitel 1. základní školy.

Sám s chystanými vládními změnami rozhodně nesouhlasí. „Nelíbí se mi, že zatímco vyšším učitelům je přislíbeno dva a půl tisíce korun navíc, ostatním zaměstnancům, jako jsou asistenti, speciální pedagogové, psychologové, naopak navýšení garantováno není. Navíc ani učitelé nemají navýšení garantováno, neboť ředitelé budou muset doplácet školníkům, kuchařkám, uklízečkám. Tito provozní zaměstnanci prakticky nemohou za tabulkový plat vyžít,“ vysvětlil Folber.

Stejný názor na stávku jako vedení školy má i jedna z učitelek Eva Janotová, kterou redakce Deníku zastihla na dopoledním vyučování při hodině dějepisu s její třídou 6. A. Právě probírali Germány. Také v dalších učebnách se žáci učili klasicky podle rozvrhu.

Jedním z provozních zaměstnanců školy je i Miroslav Severin, kterého lze při příchodu do školní budovy spatřit jako prvního, neboť pracuje na pozici vrátného. Jak potvrdil, platy nemají provozní zaměstnanci slavné. „Je jasné, že pro nás provozní zaměstnance, když nám chtějí snižovat platy, je to špatné. Jestli je to už v takovém měřítku, že se kvůli tomu má i stávkovat, nemohu posoudit. Je ovšem pravdou, že to, co dostáváme, je minimum. Nemám to tu ani na plný úvazek, takže jak se lidově říká, není to na život, ani na smrt,“ poznamenal Severin.