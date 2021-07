Starosta Kryr Miroslav Brda odhadl škody na sto milionů korun. Pomáhali zde dobrovolní hasiči z Čisté a Břežan, kteří doplnili sbory z Lounska. Velitel jednotky z Čisté Tomáš Vopata podobnou likvidaci popadaných stromů zažil před několika lety poblíž chatové oblasti.

„Tam to bylo také hodně popadané. Je smutné, co se ve Stebně stalo. Je to neštěstí a nechtěl bych to rozhodně zažít,“ pronesl Vopata. Čistečtí hasiči původně plánovali, podobně jaké jiné sbory, vyrazit na jižní Moravu. „Pak jsme si ale řekli, proč se tam hnát, když se něco podobného stalo kousek od nás,“ vysvětlil.

Ve Stebně pomáhali také dobrovolníci. V centru obce je od soboty zřízen stan, kam se během víkendu a pondělního dne svážel potřebný materiál. V současné době se nabízí dva účty kam mohou lidé posílat své finanční dary. Účet města Kryry: 1927481/0100. Zpráva pro příjemce: STEBNO. Dále Okrašlovací spolek Stebno, číslo účtu: 2101141282/2010. Zpráva pro příjemce: TORNADO.